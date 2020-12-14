Сервисы Google восстановили работу после сбоя

Большинство проблем в работе онлайн-сервисов американской компании Google устранено после сбоя, который произошел в понедельник, заявили в компании.

«Мы устранили проблему с сервисом «Google Диск» для подавляющего большинства столкнувшихся с ней пользователей и продолжаем восстановительные работы», – указывается в заявлении компании. Сообщается также о восстановлении работы сервисов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации» и ряда других. При этом компания продолжает работать с сообщениями о проблемах в работе почты Gmail, передает ТАСС.

Сбой в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google произошел в понедельник. Отмечалось, что проблемы возникали при попытки зайти на YouТube, Gmail и другие сайты корпорации. Около 86% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись, 13% – на сложности с поиском.