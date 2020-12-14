В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации с сайта Downdetector, который отслеживает сбои на интернет-ресурсах, на проблемы с видеохостингом жалуются пользователи из России, Западной Европы и ряда других государств.

Отмечается, что проблемы возникают при попытки зайти на YouТube, Gmail и другие сайты корпорации. Около 86% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% – на сложности с поиском.

Еще 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще 5% возникли проблемы с получением сообщений на почту.

Также около 49% пользователей YouTube сообщили о проблемах с сайтом ресурса, 45% заявили о проблемах при просмотре видео, а еще 4% столкнулись с проблемой авторизации на сайте.

Ранее в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.