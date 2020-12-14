Тело бизнесмена нашли на берегу реки в Подмосковье Державшей полгода в шкафу младенца женщине предъявили обвинение Следствие по делу историка Соколова завершено 14 декабря 2020, 15:45 Текст: Абдулла Шакиров

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении историка Олега Соколова, по версии следствия, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко. «Суд постановил окончить судебное следствие и перейти к прениям сторон», – передает ТАСС слова судьи. Во время прений обвинение огласит меру наказания, подсудимому будет предоставлена возможность сказать последнее слово, уточняется в сообщении. Напомним, в октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

