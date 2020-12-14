Минздрав разъяснил проект о медицинских показаниях к аборту

Новый проект Минздрава о медицинских показаниях к аборту не отменяет право женщин на прерывание беременности по желанию, а содержит медицинские показания, сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе уточнили, что проект содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в последний раз перечень медицинских показаний пересматривался в 2007 году и был утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 году.

«Учитывая развитие медицинской науки, изменения в подходе к лечению различной патологии при беременности, в настоящее время, на основании предложений всех главных внештатных специалистов по всем профилям оказываемой медицинской помощи подготовлен проект нового приказа Минздрава России, утверждающего перечень медицинских показаний для прерывания беременности», – уточнили в ведомстве.

По закону женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, аборт проводится по желанию женщины при наличии добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию возможно на сроке до 12 недель, позже сделать аборт можно либо при наличии социальных показаний (если беременность наступила в случае изнасилования), либо по медицинским показаниям. Перечень медицинских показаний устанавливается Минздравом.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта. К ним, в том числе, относятся активная фаза туберкулеза, краснуха (до 20 недели беременности), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медиков по профилактике абортов и обязал представить отчет об этом до 1 мая будущего года.