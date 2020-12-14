Эксперт объяснил проблемы с пусками «Ангары-А5»

«При запуске тяжелой ракеты-носителя на стационарную орбиту основная задача – вывести максимальное количество груза. Чем дальше орбита, тем более критически важными становятся каждые 10 кг полезной нагрузки и тем дороже они стоят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космической отрасли Иван Моисеев, комментируя второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара А-5» с макетом груза в 2,4 тонны.

«Между первым и вторым запуском «Ангары-А5» прошло целых шесть лет. Это, к сожалению, мировой антирекорд, ведь обычно перерыв не превышает нескольких месяцев. Получается, что все эти годы 100 млрд рублей, потраченные на испытания, были заморожены. Это очень похоже на долгострой», – заметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В понедельник космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» (первый прошел в декабре 2014-го). Ракета с макетом полезной нагрузки стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Все предстартовые операции и старт «Ангары-А5» прошли в штатном режиме. Как сообщило РИА Новости, цель испытаний – вывод на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза.

«Она летает, черт возьми!!!» – написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, прикрепив к посту фотографию ракеты на стартовом столе.

Напомним, что в ходе первого пуска «Ангары-А5», состоявшегося шесть лет назад, на околоземную орбиту не была выведена нужная масса. Об этом, в частности, Рогозин рассказал в интервью ТАСС в октябре этого года. Ранее сообщалось, что во время первого пуска на орбиту удалось вывести макет полезной нагрузки массой две тонны.

«При запуске тяжелой ракеты-носителя на стационарную орбиту основная задача – вывести максимальное количество груза, – пояснил Моисеев. – Чем дальше орбита, тем более критически важными становятся каждые 10 килограмм полезной нагрузки и тем дороже они стоят: вывод груза на низкую орбиту может обойтись в две тысячи долларов, а на геостационар – на порядок больше».

«Ангара» – новое семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. Старт легкой «Ангары-1.2ПП» был произведен в 2014-м, в том же году, что и первое испытание тяжелой «Ангары-А5».

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД