Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 6 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах минус 6 - минус 1 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

Желтый уровень опасности из-за снега и обледенения будет действовать в Московской области до 21.00 мск понедельника.