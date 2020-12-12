В результате ЧП на месторождении нефти в НАО погиб человек

На нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе в результате разгерметизации рукава высокого давления один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления. Пострадали четыре человека и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать. В настоящее время скважина заглушена», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, месторождение принадлежит ООО «Башнефть Полюс». На кусте №6 производился ремонт скважины подрядной организацией ПВП «АБС». Выбросов нефти не зафиксировано, передает РИА «Новости».

Месторождение имени Требса – одно из крупнейших материковых нефтяных месторождений России, расположенное в 220 км на северо-восток от столицы округа, города Нарьян-Мара.

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