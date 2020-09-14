В результате обрушения шахты в Кузбассе погиб человек

Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе, один человек погиб, связь с еще одним горняком потеряна, сообщили в экстренных службах региона.

«Обрушение кровли в штреке, в шахте находилось 95 человек, 87 вышли, шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения (шахты). Продолжают на месте работать горноспасатели. От МЧС работают 31 человек и семь единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службф регионального главка МЧС.

Как уточнил источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте «Чертинская-Коксовая», один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.

В департаменте угольной промышленности региона сообщили, что проходка и добыча остановлены на шахте «Чертинская-Коксовая», где произошло обрушение кровли в штреке.

«Проходка и добыча (на шахте) остановлены... Идет проверка», – сообщили РИА Новости в департаменте угольной промышленности региона.

Как следует из информации, размещенной на сайте ООО «ММК-УГОЛЬ» шахта «Чертинская-Коксовая», была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта «Чертинская-Коксовая», расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» входила в состав ОАО «Белон», с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО «ММК».