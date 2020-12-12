Тела мужчины и пятилетнего ребенка нашли в Москве

На проспекте Мира в Москве рядом с жилым домом обнаружили тела мужчины и пятилетнего ребенка, сообщило столичное следственное управление СК.

«Обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В начале декабря женщина выкинула из окна квартиры жилого дома в Новой Москве грудного ребенка своей подруги, ребенок погиб.