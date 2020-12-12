Пригожин рассказал, какие цены поражают больше всего

«Раньше мы закупались на 10 тысяч, а сейчас на 20», – сказал газете ВЗГЛЯД российский продюсер Иосиф Пригожин, добавив, что он выступает за диктатуру закона и жесткое регулирование цен на любые товары, которые не являются импортными, поскольку их цена слишком высока.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Позже он поручил в кратчайшее время подготовить все необходимые нормативно-правовые акты по нормализации их стоимости.

«Я за диктатуру закона и жесткое регулирование цен на любые товары, которые не являются импортными, привезенными из-за рубежа. Я понимаю, когда цены растут в связи с курсом валюты, но когда это внутренний продукт – так неправильно», – считает Пригожин.

По его словам, за время пандемии коронавируса его продуктовый чек значительно вырос. При этом он уточнил, что объемы еды не увеличились. «Я и сам ощутил, что, грубо говоря, раньше мы закупались на 10 тысяч, а сейчас на 20», – рассказал собеседник, после чего, уточнив у своей домработницы, сообщил, что в среднем стоимость стала выше на 40–50%. «Если речь идет о внутреннем продукте, я не понимаю, почему он стоит дороже», – удивляется Пригожин.

Также продюсер недоволен ценами на медикаменты. На днях он покупал для своих знакомых препарат, который применяется для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболий, цена которого, по его словам, обычно варьируется от 2,7 до 3,5 тыс. рублей. Но в результате приобрел его по повышенным ценам.

«Мне его продали за 11 тысяч! Это немыслимо! Я понимаю, что есть понятие бизнеса. Ну заработаете вы 30% маржу, но не 400% же! В Турции если вы будете увеличивать стоимость препарата в четыре раза, то вас посадят на пожизненное или расстреляют. Я считаю, что нужно жестко определить, чтобы максимальная цена не превышала двойную стоимость продукта, особенно если дело касается лекарств», – подытожил Пригожин.

Ранее заслуженная артистка России Елена Воробей сообщила, что многие россияне ошибочно полагают, что трудности обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.