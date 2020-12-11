ВАДА назвало российских спортсменов лидерами по числу антидопинговых нарушений

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило отчет, из которого следует, что российские спортсмены в 2018 году якобы чаще других нарушали антидопинговый кодекс.

Всего в 2018 году аккредитованными ВАДА лабораториями у российских спортсменов якобы зафиксировано 144 нарушения от общего числа в 1 тыс. 640. Всего было проверено 263 тыс. 519 допинг-проб. Вторыми по количеству нарушений стали итальянцы (132), третьими – французы (114), передает ТАСС.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в бодибилдинге (261), далее идут велоспорт (221), легкая атлетика (193), пауэрлифтинг (164) и тяжелая атлетика (157). Россияне чаще всего нарушали правила в таких олимпийских видах спорта, как легкая атлетика (22), тяжелая атлетика (14) и лыжные виды спорта (восемь).

В июле сообщалось, что в результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать.