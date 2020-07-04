ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов

В результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.

Банька заявил, что решение восстановить РУСАДА в правах в 2018 году было правильным, передает РИА «Новости».

«Благодаря ему, наконец, удалось получить данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям для возможных дальнейших мер», – отметил глава ВАДА.

В июне заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала, что прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось.