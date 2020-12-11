Смертельно опасных пауков обнаружили в российском регионе

В одном из регионов России заметили пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива

В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.

По словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива.

Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змее, которые стали чаще заползать в жилые дома.

Эксперт отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления. Впрочем, он также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где оно может найти достаточно насекомых.

Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.

В прошлом году ядовитый паук напал на двух москвичей в их квартире. Один из пострадавших – сын пенсионерки – рассказал, что паук выскочил из какой-то щели, когда он мыл полы. Мужчина резко отбросил его, после чего паук попал на ногу пожилой женщины.