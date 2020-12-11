В США раскрыли итоги антикоррупционного расследования в отношении семьи Помпео

Главный аудитор госдепартамента США не нашел нарушений со стороны главы ведомства Майка Помпео и его супруги, которых американские СМИ обвинили в личных поездках за счет налогоплательщиков.

«Госсекретарь и миссис Помпео полностью оправданы в отношении беспочвенных обвинений, которые выдвигали против них демократы и СМИ», – передает РИА «Новости» сообщение внешнеполитического ведомства США.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео с супругой проводят званые ужины в госдепартаменте для продвижения личных интересов, а также о личных поездках супругов за государственный счет. Именно поездки Сюзан Помпео стали поводом для внутриведомственного расследования.

В рамках расследования главный инспектор ведомства пришел к выводу, что «все действия были законны и оправданы». Итоги внутреннего расследования, которое, как отмечают авторы сообщения пресс-службы, потребовало временных и финансовых затрат госдепартамента, будут переданы в конгресс.

«В докладе также подтверждается, что по закону госдепартамент имеет право оплачивать официальные поездки супруги госсекретаря, и указывается, что «обосновывающая [поездки] документация» предоставлялась для каждой поездки, которую рассматривал [аппарат генерального инспектора]», – передает ТАСС сообщение Госдепа.

«У госдепартамента имеется документация, которая, предположительно, доказывает обоснованность всех восьми поездок [супруги госсекретаря]», – говорится в докладе.

«Госсекретарь, его супруга, семья и госдепартамент не совершили нарушений. Аппарат генерального инспектора потратил зря время и ресурсы налогоплательщиков на подготовку этого доклада», – считают в пресс-службе ведомства. Там также призвали СМИ внести правки в свои материалы о том, что поездки Сьюзен Помпео нарушали закон. Кроме того, считают в Госдепе, написавшие эти сообщения журналисты, а также цитировавшие их демократы в Конгрессе «должны извиниться перед госсекретарем и госпожой Помпео».

Напомним, в июле на сайте CNN был опубликован материал, в котором Помпео назван худшим госсекретарем в истории США.