Синоптики рассказали о погоде в Москве

Переменная облачность, местами гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус трех-восьми градусов. В ночь на субботу столбики термометров в Московской области могут опуститься до отметки минус 16 градусов.