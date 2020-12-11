Кузнецова осудила передачу детей от суррогатных матерей иностранцам

Значение суррогатного материнства в России необходимо определить, но передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сегодня нужно определиться, что же все-таки такое суррогатное материнство для России: это преступление, это медицинская услуга или это некое доброе дело, которое делается безвозмездно и бескорыстно. В мире подобная практика совершенно разная. Но для России нужно принять это решение, исходя из национальных интересов, поправок в Конституцию России и демографической ситуации, которая сегодня достаточно непростая – у нас коэффициент рождаемости 1,5, а смертность превышает рождаемость на протяжении последних лет. Ни для кого не секрет – сегодня мы сталкиваемся с тяжелейшим демографическим вызовом. А тут мы понимаем, что тратится наш репродуктивный потенциал, особенно, если мы говорим о суррогатном материнстве для иностранных граждан, что, на мой взгляд, совершенно и абсолютно неприемлемо», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

Уполномоченный подчеркнула, что, по данным экспертов, только 4% случаев бесплодия связаны с врожденными патологиями, а остальные приобретены в результате образа жизни и не связаны с изначальными проблемами со здоровьем женщины. Именно поэтому, по словам Кузнецовой, необходимо работать в направлении сохранения репродуктивного здоровья как будущих матерей, так и отцов. При этом тему суррогатного материнства необходимо всесторонне изучить и принять «единственно верное решение», которое учтет множество нюансов, включая законодательную сферу.

«А статус ребенка в этом процессе? В уголовных делах он фигурирует как «предмет сделки». Это ребенок, который приоритет в соответствии с нашей новой конституцией. И, наконец, в основе процесса – коммерческие посреднические услуги, реклама... А десятки, может, и сотни неучтенных, безымянных детей в непонятных квартирах с какими-то «нянями» – это просто полное безобразие и Средневековье. Поэтому я надеюсь, что достойное решение законодателями будет найдено. Будет строго и четко прописано то, что допустимо, а что нет. На этот правовой запрос, вызов ответить надо», – заключила омбудсмен.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.