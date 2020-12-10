Лавров указал на несостоятельность попыток Запада представить Россию изолированной

Большинство мировых держав поддерживают подход Москвы, который заключается в уважении культурного и цивилизационного разнообразия, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, это демонстрирует несостоятельность Запада представить Россию изолированной страной.

«Уважение культурно-цивилизационных особенностей современного мира, отказ от навязывания какой-то одной модели развития, какой-то одной шкалы ценностей, мы считаем, является абсолютно неотъемлемым шагом, который требуется для того, чтобы хоть как-то мы успокаивали сегодняшнюю ситуацию. Мы видим, что такой подход разделяется подавляющим большинством участников международного общения. Мы не согласны с попытками Запада представить дело так, будто Россия находится в некоей изоляции, в некоем геополитическом одиночестве», – цитирует Лаврова ТАСС.

Западные страны считают изолированными все страны, которые с ними не согласны, подчеркнул Лавров. Российская сторона выступает за взаимоуважительный диалог и поиск компромиссов на основе баланса интересов, указал министр.

«Мы видим, как продвигается позиция, разделяемая нами и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ. Есть Евразийский экономический союз, который активно работает над сопряжением своих планов с китайской инициативой «Один пояс – один путь», – сказал он на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

«Проблемы мира должны рассматриваться деидеологизированно, на равноправной основе. И в этом же русле, кстати, идет инициатива президента [России Владимира] Путина о формировании Большого Евразийского партнерства», – подвел итог Лавров.

Также в ходе конференции Лавров отметил, что США и НАТО решили проводить курс на «сдерживание» России в самых агрессивных формах и сообщил, что западные страны инициировали «гонку вакцин» от коронавируса.