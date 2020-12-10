Гинцбург заявил о безопасности «Спутник V» для аллергиков

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно ставить людям, у которых есть аллергические осложнения, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями. Но единственное – не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть, когда оно непосредственно протекает», – сообщил ученый в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что людям с хронической аллергией перед вакцинацией стоит посмотреть некоторые параметры крови: с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.

«Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», – сказал Гинцбург.

Также он отметил, что вакцина американской компании Pfizer может быть противопоказана людям с аллергией.

«Что касается вакцины Pfizer, то так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека <...> есть система интерферонов, которая очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм, и не исключено, что данная форма вакцины <...> как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность», – цитирует ученого ТАСС.

Ранее стало известно, что привившиеся вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech испытали серьезные побочные эффекты. Позже сообщалось, что во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer погибли шесть человек. Власти Британии также рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения не делать прививку вакциной Pfizer жителям с серьезной аллергией.