Путин заявил о двукратном сокращении числа лиц в российских тюрьмах

Количество лиц в российских тюрьмах сократилось вдвое, и в четыре раза снизилось число арестованных, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой.

«Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения – содержание под стражей, в четыре раза», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью». «Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо», – отметил президент.

Также Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что следует очень внимательно рассмотреть перспективы проведения в России «широкой амнистии». Кроме того, президент призвал «не вешать судимость» на граждан за мелкие правонарушения.