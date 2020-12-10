Путин призвал «не вешать судимость» на граждан за мелкие правонарушения

На граждан не нужно «вешать судимость» за мелкие правонарушения, «жизнь есть жизнь», заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что «не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни», передает РИА «Новости».

«Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях – ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь», – сказал он.

День прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Ранее Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что следует очень внимательно рассмотреть перспективы проведения в России «широкой амнистии».