Путин оценил предложение провести в России широкую амнистию

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что следует очень внимательно рассмотреть перспективы проведения в России «широкой амнистии».

«По поводу широкой амнистии – надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», – ответил президент на соответствующее предложение одной из участниц встречи, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что в два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза – число арестованных. «Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения – содержание под стражей, в четыре раза», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо», – отметил президент.