Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Экс-заместитель губернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО
Экс-заместитель губернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО
Бывший заместитель губернатора Югры, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб на СВО, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.
Ямашев сообщил, что Алексей Золотухин оставил должность заместителя губернатора Югры в 2025 году, и ушел добровольцем на СВО, передает ТАСС.
«Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», – написал Ямашев.
Как отметил Ямашев, Золотухин с 1995 по 2008 годы служил в вооруженных силах России, с 2008 года начал строить карьеру на «гражданке»: с июля 2018 по январь 2023 года работал первым заместителем главы города Пыть-Ях.
В январе 2023 года Золотухина назначили на должность заместителя губернатора Югры, он занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с правоохранительными органами.
Золотухин руководил рабочей группой оперативного штаба Югры, который организовывал работу по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки ДНР.
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