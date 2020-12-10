Эпидемиолог предположил начало фазы стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве, вероятно, началась фаза стабилизации по ситуации с распространением коронавируса, ситуация в регионах запаздывает на две-три недели, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург», – передает его слова РИА «Новости».



Сейчас, по словам эпидемиолога, суточные показатели заболеваемости не имеют значения, ключевым является, как прогрессирует инфекция – это индекс распространения. В российской столице он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге – больше 1, послабление ограничительных мероприятий возможно при показателе ниже 0,7.



«Поэтому стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря – в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря – вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь», – подчеркнул Горелов.

За минувшие сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом.