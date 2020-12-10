В Кремле прокомментировали совместные учения России и стран НАТО

Кремлю ничего не известно о совместных учениях кораблей Военно-морского флота России со странами НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией. Я рекомендую вам в наше оборонное ведомство обратиться», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут учения со странами НАТО у берегов Пакистана. Маневры пройдут в феврале, в них примут участие в том числе США, Великобритания, Китай, Япония, Турция.

В последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».