Эксперт объяснил причину взрыва прототипа корабля «Старшип» Маска

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX просто не может выйти в космос по определению, поэтому во время испытаний он взорвался, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Прототип Starship во время испытаний, которые проводились в штате Техас, взорвался при посадке. Тем не менее глава компании Илон Маск высоко оценил результаты, подчеркнув, что корабль произвел «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».

«В общем-то, все можно списать на испытания. Но тут дело в том, что эта конструкция вообще не может выйти в космос по определению. Известны конструкции других сверхтяжелых ракет, как они делались, сколько было испытаний, как долго они строились и в какую сумму обошлись. Представить, что такую ракету можно сделать в чистом поле – невозможно», – говорит Моисеев.

Эксперт уверен, что такой конфигурации и таких параметров, как заявлено, компания SpaceX сделать просто не может, поскольку реальная денежная составляющая для подобного проекта попросту будет превышать бюджет всех Соединенных Штатов Америки. Также эксперт утверждает, что такой космический корабль невозможно построить за столь короткий срок.

«Между орбитальным и суборбитальным космическими полётами очень большая разница скоростей, просто невозможно построить такой корабль. По крайнем мере по заявленным параметрам времени и якобы затраченных средств. То есть Starship строится дешево и в открытом поле. Буквально за такие деньги строят рекламные макеты», – считает собеседник.

Данный космический корабль, по словам специалиста, представляет из себя «комбинацию стенда для отработки двигателей». При этом, по оценке эксперта, данные двигатели действительно созданы и являются очень хорошими и рабочими.

«Ну а то, что он прыгает – крайне неудобно, но зато создает огромный пиар SpaceX. То есть это изначально нерабочий корабль. В пример могу привести проект этой же компании Dragon 2 – пилотируемый корабль на 7 человек, который строили 5 лет, и на это потрачено примерно 3–4 млрд долларов. Таких же денег на создание корабля на сотню человек, да и еще который может летать со второй космической скоростью, что намного сложнее – точно не может хватить», – подытожил Моисеев.

В ноябре третьи статические огневые испытания прототипа ракеты Starship SN8 снова провалились. Уточняется, что причиной неудачи стала потеря контроля над гидравлической системой.