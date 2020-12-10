Эксперт объяснил причину взрыва прототипа корабля «Старшип» Маска

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Заповедник контрабанды» поставил под удар дипломатов

Посол Негуца считается креатурой действующего президента Молдавии Додона Михаил Метцель/ТАСС
Правительство Молдавии объявило об отзыве из Москвы своего посла Андрея Негуцы. Поводом стало обнаружение в посольской машине крупного контрабандного груза. Однако есть основания полагать, что проблема не только, а может быть, и не столько в контрабанде. Каким образом на этот чисто криминальный сюжет влияет запутанная политическая ситуация в Молдавии? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

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16:32

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    Эксперт объяснил причину взрыва прототипа корабля «Старшип» Маска

       10 декабря 2020, 13:20
    Фото: GENE BLEVINS/Reuters
    Текст: Татьяна Косолапова

    Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX просто не может выйти в космос по определению, поэтому во время испытаний он взорвался, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

    Прототип Starship во время испытаний, которые проводились в штате Техас, взорвался при посадке. Тем не менее глава компании Илон Маск высоко оценил результаты, подчеркнув, что корабль произвел «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».

    «В общем-то, все можно списать на испытания. Но тут дело в том, что эта конструкция вообще не может выйти в космос по определению. Известны конструкции других сверхтяжелых ракет, как они делались, сколько было испытаний, как долго они строились и в какую сумму обошлись. Представить, что такую ракету можно сделать в чистом поле – невозможно», – говорит Моисеев.

    Эксперт уверен, что такой конфигурации и таких параметров, как заявлено, компания SpaceX сделать просто не может, поскольку реальная денежная составляющая для подобного проекта попросту будет превышать бюджет всех Соединенных Штатов Америки. Также эксперт утверждает, что такой космический корабль невозможно построить за столь короткий срок.

    «Между орбитальным и суборбитальным космическими полётами очень большая разница скоростей, просто невозможно построить такой корабль. По крайнем мере по заявленным параметрам времени и якобы затраченных средств. То есть Starship строится дешево и в открытом поле. Буквально за такие деньги строят рекламные макеты», – считает собеседник.

    Данный космический корабль, по словам специалиста, представляет из себя «комбинацию стенда для отработки двигателей». При этом, по оценке эксперта, данные двигатели действительно созданы и являются очень хорошими и рабочими.

    «Ну а то, что он прыгает – крайне неудобно, но зато создает огромный пиар SpaceX. То есть это изначально нерабочий корабль. В пример могу привести проект этой же компании Dragon 2 – пилотируемый корабль на 7 человек, который строили 5 лет, и на это потрачено примерно 3–4 млрд долларов. Таких же денег на создание корабля на сотню человек, да и еще который может летать со второй космической скоростью, что намного сложнее – точно не может хватить», – подытожил Моисеев.

    В ноябре третьи статические огневые испытания прототипа ракеты Starship SN8 снова провалились. Уточняется, что причиной неудачи стала потеря контроля над гидравлической системой.


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