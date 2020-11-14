Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship вновь провалились

Третьи статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 закончились неудачей, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой, сообщает специализированный портал space.com.

Статистические огневые тесты прошли в четверг на космодроме в деревне Бока-Чика в штате Техас. Подобные испытания предполагают зажигание двигателей без запуска ракеты. Как отмечает портал, после тестов у ракеты заметили расплавленный материал. В итоге SpaceX потеряла контроль над Starship, передает РИА «Новости».

Глава SpaceX Илон Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Точная причина проблемы пока неизвестна.

Тем не менее, как отмечает портал, предохраняющий клапан позволил снизить повышенное из-за неисправности давление внутри ракеты и предотвратил взрыв в носовой части прототипа.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип – Starship SN3 – лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип – Starship SN1 – разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.