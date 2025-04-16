Путин посетил выставку разработок в МГТУ им. Баумана

Tекст: Валерия Городецкая

Особое внимание на выставке привлек беспилотный летательный аппарат с двигателем внутреннего сгорания «Дельта У», обладающий дальностью полета 380 км и максимальной скоростью 230 км/ч, передает ТАСС. Аппарат может нести полезную нагрузку до 5 кг и находиться в полете до 120 минут.

Среди других представленных технологий были мультиспектральные маскировочные костюмы «META* Z» и «META O». Эти костюмы предназначены для военных специалистов, обеспечивают высокую мобильность и удобство, а также имеют систему застежек для быстрого перехода от наблюдения к активным действиям.

Также на выставке были продемонстрированы разработки в области транспортных технологий, включая трелевочный трактор Лесник-2, погрузочно-транспортные машины и электрический минипогрузчик, автобус ЛиАЗ New Generation и багги Чаборз М4.

В ходе визита Путин также ознакомился с проектом корпуса «Квантум парк», который станет междисциплинарным кластером для исследований и разработок в области квантовых технологий. Здание площадью 13 845 кв. м объединит 25 уникальных лабораторий, часть из которых уже функционирует. Завершение создания базовой инфраструктуры предусмотрено на середину 2026 года.

Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.