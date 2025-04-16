Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики
Президент Владимир Путин намерен провести 16 апреля совещание, на котором обсудят будущее российской космической отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в среду работает в Кремле, на повестке у него – тема развития космонавтики, пояснил Песков, передает ТАСС.
«Тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу. Это будет достаточно представительное совещание», – указал он.
По словам представителя Кремля, на совещании будут присутствовать все профильные ведомства. Открытой частью будет лишь выступление главы государства.
Ранее Путин в поздравлении россиян с Днем космонавтики заявил, что сейчас ракетно-космический комплекс страны решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры.