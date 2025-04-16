Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики

Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

Tекст: Ольга Иванова

Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Гражданин ФРГ Житников обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.





Официальный сайт президента России приводит перевод разговора:



Житников (По-немецки): Владимир Владимирович, могу я Вас кое о чем попросить? Я хотел бы Вас кое о чем попросить.

Путин (по-немецки): Пожалуйста.

Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.

Путин (по-немецки): Понимаю.

М.Житников (по-немецки): Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.

Путин (по-немецки): Сделаем.

Житников (по-немецки): Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.

Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.

Житников (по-немецки): Спасибо.

Путин (по-немецки): Не за что. А где Вы жили в Германии?

Житников (по-немецки): В городе Эссен. Северный Рейн – Вестфалия.

Путин: Промышленный район, хороший.

Житников: Рурская область. [Хорошим] раньше был, больше нет.

Путин (по-немецки): Почему нет? Что случилось?

Житников (по-немецки): Почему? Они все портят. (Смех.)

Путин (по-немецки): Желаю Вам всего наилучшего.

Житников (по-немецки): Спасибо.

Напомним, в среду Путин провел совещание Госсовета, на котором рассматривались вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.