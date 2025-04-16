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    59 комментариев
    16 апреля 2025, 13:21 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести 16 апреля совещание, на котором обсудят будущее российской космической отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в среду работает в Кремле, на повестке у него – тема развития космонавтики, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу. Это будет достаточно представительное совещание», – указал он.

    По словам представителя Кремля, на совещании будут присутствовать все профильные ведомства. Открытой частью будет лишь выступление главы государства.

    Ранее Путин в поздравлении россиян с Днем космонавтики заявил, что сейчас ракетно-космический комплекс страны решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры.

    15 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

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    15 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

    Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии Максимом Житниковым, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.

    Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Гражданин ФРГ Житников обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.



    Официальный сайт президента России приводит перевод разговора:

    Житников (По-немецки): Владимир Владимирович, могу я Вас кое о чем попросить? Я хотел бы Вас кое о чем попросить.

    Путин (по-немецки): Пожалуйста.

    Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.

    Путин (по-немецки): Понимаю.

    М.Житников (по-немецки)Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.

    Путин (по-немецки): Сделаем.

    Житников (по-немецки)Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.

    Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.

    Житников (по-немецки)Спасибо.

    Путин (по-немецки): Не за что. А где Вы жили в Германии?

    Житников (по-немецки)В городе Эссен. Северный Рейн – Вестфалия.

    Путин: Промышленный район, хороший.

    Житников: Рурская область. [Хорошим] раньше был, больше нет.

    Путин (по-немецки): Почему нет? Что случилось?

    Житников (по-немецки)Почему? Они все портят. (Смех.)

    Путин (по-немецки): Желаю Вам всего наилучшего.

    Житников (по-немецки): Спасибо.

    Напомним, в среду Путин провел совещание Госсовета, на котором рассматривались вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин объяснил, почему ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки

    Путин: ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки, чтобы улучшить ситуацию с инфляцией

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки. А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он пояснил, что экономический блок правительства и ЦБ «считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации». «Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что необходимо снизить объем бюрократических препон в российской строительной отрасли.

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    15 апреля 2025, 19:45 • Новости дня
    Путин поддержал переезд в Россию разделяющих ее ценности людей

    Путин приветствовал переезд в Россию граждан, разделяющих ее ценности

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал переезд в страну иностранцев, которые разделяют российские ценности, об этом глава государства заявил во время заседания президиума Госсовета.

    Путин поддержал переезд в страну иностранцев, разделяющих ценности России, передает ТАСС.

    «Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», – сказал Путин, беседуя с девушкой, которая переехала в Россию из Латвии.

    Ранее Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.


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    15 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство

    МВД обещало помочь обратившемуся к Путину Житникову получить гражданство России

    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Шеф-повар Максим Житников, переехавший из Германии во Владимирскую область, получит содействие МВД в оформлении российского гражданства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Волк отметила в Telegram, что сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области помогут Житникову в установленном законом порядке, чтобы тот смог стать гражданином России. Вопрос поставлен на контроль руководством главка МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, которые разделяют российские ценности. Он провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, проживающим во Владимирской области, пообещав помочь в получении российского гражданства. Сообщалось, что Житников – шеф-повар.

    Житников объяснил, что переехал из Германии «из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Его жена – гражданка России, у них двое детей, опасения за судьбу которых и привели к переезду. Сейчас Житников живет и работает во Владимирской области, но «зарегистрирован он на территории Пермского края», сообщили в МВД.

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    15 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин призвал навести порядок с комиссиями банков при льготном ипотечном кредитовании
    Путин призвал навести порядок с комиссиями банков при льготном ипотечном кредитовании
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из-за дорогих кредитов и снижения спроса перенесены сроки сдачи более двух тысяч проектов в сфере жилищного строительства. Граждане не спешат брать даже льготную ипотеку из-за скрытых банковских комиссий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    В России с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения объемов строительства жилья. По словам Путина, в целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев, сообщает официальный сайт главы государства. «Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», – объяснил президент.

    По его словам, далеко не все граждане и семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять: «Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов».

    «Добавлю, что растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса запуск новых проектов также сократился на 23% относительно предыдущего года», – сказал Путин.

    «У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    15 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    Строительный комплекс в последние несколько лет показывает хорошую динамику, что позволяет решать масштабные задачи, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн квадратных метров жилья. Из них к 2030 году – 663 млн квадратных метров, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека», – добавил он.

    Ранее президент открыл совещание Госсовета, посвященное развитию инфраструктуры для российских граждан.

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    15 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги
    Путин: Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Те, кто платит за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги и, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.

    По словам главы государства, за эти направления отвечают управляющие компании. «Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы, ужесточаются лицензионные требования. Но надо и дальше уделять внимание этим вопросам, ведь такие компании несут прямую ответственность перед гражданами, да и существуют, собственно, на их средства», – отметил президент.

    Ранее на совещании глава государства заявил, что к 2030 году нужно достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.

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    16 апреля 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости привести в порядок дорожные нормативы
    Путин заявил о необходимости привести в порядок дорожные нормативы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Следует привести дорожные нормативы в порядок, при этом руководствоваться нужно в том числе и здравым смыслом, заявил президент России Владимир Путин.

    Комментируя вопросы градостроительства, Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что «порядок должен быть». Он отметил роль депутатского корпуса, которому необходимо «работать с людьми» и «чувствовать, что люди ожидают от исполнительной власти», сообщается на сайте Кремля.

    «В целом, конечно, вопросы все важны. Если перенести исполнение некоторых решений в соответствии с законом или вообще отменить – согласен, по улично-дорожной сети – чушь, конечно же. Я честно говоря, даже и не обращал внимание на то, что там отбойники надо ставить посреди улицы тогда или щиты какие-то шумопоглощающие», – заявил президент.

    Он призвал «привести все в соответствии со здравым смыслом».

    Также Путин оценил «развитие и обновление дорог». Он сообщил, что в нормативном состоянии находится свыше половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.

    Однако, как отметил глава российского государства, «дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта». Он подчеркнул, что не следует снижать «набранные темпы», решать задачи требуется «эффективно и качественно».

    Напомним, министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни заявил о необходимости повышения эффективности работы коммунальных служб. Он призвал перестать менять бордюры ежегодно. По его словам, в регионах часто наблюдаются неоправданные траты, в том числе ремонт дорог по завышенным ценам.

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    15 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин рассказал о планах развития опорных населенных пунктов РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас РФ.

    «Такие опорные (населенные) пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что развитие опорных населенных пунктов будет идти в том числе на основе мастер-планов, в них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6-12 лет.

    Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    15 апреля 2025, 20:02 • Новости дня
    Путин призвал «разбюрократить» строительную отрасль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо снизить объем бюрократических препон в российской строительной отрасли, заявил президент Владимир Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.

    «И нужно максимально все разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее во вторник глава государства заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами должны обеспечить социально-экономический каркас России.

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    15 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин начал заседание президиума Госсовета по улучшению жилищных условий россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

    «В нашей повестке – вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», – цитирует президента Telegram-канал Кремля.

    Отмечается, что на заседании рассмотрят вопросы обновления муниципальной инфраструктуры, общественных пространств, улучшение качества услуг ЖКХ, развитие дорог и работы общественного транспорта.

    В понедельник глава государства провел совещание с правительством, где обсуждались вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    15 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин: Модернизация ЖКХ потребует более 4,5 трлн рублей к 2030 году

    Путин заявил о необходимости 4,5 трлн рублей для обновления ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин заявил, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.

    Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни озвучил планы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

    Он подчеркнул, что в ближайшие годы на обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Эти средства должны быть привлечены из федерального бюджета и частных источников, сообщает сайт Кремля.

    Президент отметил, что за последние шесть лет на развитие ЖКХ из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей. Эти средства позволили модернизировать 3655 объектов инфраструктуры и более 10 тыс. км сетей.

    Для дальнейшего обновления системы необходимо максимально использовать внутренние ресурсы и резервы отрасли. Это поможет выявлять зоны риска и предотвращать аварийные ситуации в будущем, уверяет президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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    15 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Мастер-планы развития должны соотноситься с генпланами территорий

    Путин указал на необходимость увязки мастер-планов с генеральными планами территорий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость соотнесения мастер-планов развития населенных пунктов с генеральными и комплексными планами, несмотря на отсутствие у этих документов четкого правового статуса.

    Путин заявил о необходимости четкой увязки мастер-планов развития населенных пунктов с генеральными и комплексными планами развития территорий, передает Telegram-канал Кремля.

    По словам президента, в субъектах Федерации уже началась работа над составлением мастер-планов, однако пока эти документы не имеют четкого правового статуса. Путин подчеркнул, что работа над соответствующим законопроектом ведется, и отметил недопустимость затягивания этого процесса.

    Он добавил, что необходимо внести ясность в то, как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий. «Этот вопрос требует безотлагательного решения», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на Международном арктическом форуме поручил правительству ускорить принятие графика и продумать финансирование арктических мастер-планов, охватывающих ключевые города и поселки региона. Также Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.


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    16 апреля 2025, 13:11 • Новости дня
    Песков: Путин и эмир Катара могут обсудить Украину и Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями по региональным делам, регион изобилует конфликтным потенциалом», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что Катар играет важную роль в урегулировании многих вопросов, и российская сторона высоко ценит потенциал и уровень торгово-экономического взаимодействия с этой страной.

    Ранее государственный министр катарского МИД Мухаммед аль-Хулейфи заявил, что Катар готов укреплять отношения с Россией, несмотря на возможные разногласия во взглядах по ряду вопросов, включая ситуацию в Сирии.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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