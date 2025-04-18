Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.7 комментариев
В штаб-квартире ООН презентовали лучшие российские практики работы с молодежью
В Нью-Йорке на Молодежном форуме ЭКОСОС в ООН подробно рассказали о российских инициативах, программах наставничества и успешных проектах в сфере молодежной политики, а также подчеркнули значимость Всемирного фестиваля молодежи.
На дискуссионной панели «Россия – витрина ведущих стандартов работы с молодежью», организованной Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи при поддержке Росмолодежи, МИД России, Минобрнауки и других структур, российская делегация представила лучшие практики и проекты в этой сфере, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил в приветственном слове, что вовлечение молодежи в принятие решений, особенно в науке и цифровом развитии, становится общемировой тенденцией.
Замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко подробно рассказал о комплексной системе развития молодежи, круглогодичных образовательных центрах мирового уровня, среди которых «Сириус» и «Таврида», а также о грантовых программах и механизмах поддержки молодых специалистов. Он отметил: «Впервые за последние шесть лет российская делегация представила практики молодежной политики в штаб-квартире ООН. Для нас приоритетно укрепление международного сотрудничества для выстраивания диалога при формировании многополярного мира и объективного образа России за рубежом».
Литвиненко подчеркнул, что крупнейшей международной молодежной площадкой 2024 года стал Всемирный фестиваль молодежи, который объединил более 20 тыс. участников из более чем 190 стран. Замглавы Росмолодежи пригласил зарубежных молодых лидеров принять участие в Слете фестиваля, который состоится в 2025 году в Нижнем Новгороде, и в будущих форумах в Красноярске и других городах.
Гендиректор дирекции ВФМ Дмитрий Иванов сообщил, что страны-партнеры флагманского проекта «Международные клубы дружбы» насчитывают свыше 140 государств, а в России неформальные площадки для диалога открыты во всех регионах.
Сотрудник Минобрнауки РФ Константин Малышев отметил, что в России обучается около 5 млн студентов, среди которых свыше 350 тыс. иностранцев, а к 2030 году это число может вырасти. Представители МИД России и молодых законодателей также рассказали о форумах, горизонтальной дипломатии и новых направлениях диалога между молодежью разных стран. Российские делегаты в завершение ответили на вопросы коллег из-за рубежа.