Популярное средство защиты от коронавируса признали бесполезным

Часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем, выяснили японские ученые из Университета Фукуоки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids, передает РИА «Новости».

Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, который возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски.

Выяснилось, что чихание или кашель порождает вихревые кольца, которые становятся нестабильными и деформируются в трех измерениях. При этом, достигая верхнего и нижнего краев щитка, они попадают под экран.

Если период вдоха человека, находящегося напротив чихающего, совпадет с попаданием вихревого кольца в щиток, то он вдохнет зараженные частицы.

В данный момент ученые работают над усовершенствованием индивидуальных средств защиты, пытаясь уменьшить риск вдыхания частиц от попадающих в экраны потоков воздуха.

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