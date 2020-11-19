Малышева назвала способную защитить от коронавируса специю

Такая популярная приправа, как черный перец, помогает человеку защититься от коронавируса, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово».

Телеведущая и ее коллега Андрей Продеус отметили, что перец содержит пиперин, который способен блокировать действие частиц коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, по словам специалистов, пиперин взаимодействует с белком S, «короной», так, что он перестает функционировать, передает ТАСС.

Также Малышева напомнила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства. «А если «короны» нет, «корона» – это «крючки» для прицепления клетки, значит, и вирус погибает», – отметила телеведущая.

Ранее Малышева заявила, что обычный сезон гриппа убивает детей в пять раз больше, чем коронавирус, поэтому он «не так страшен». Врач также назвала три «суперпродукта», полезных в борьбе против коронавирусной инфекции.