Малышева назвала «преимущества» коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что обычный сезон гриппа убивает детей в пять раз больше, чем коронавирус, поэтому он «не так страшен».

Медик отметила в Instagram, что смертность от коронавируса снизилась в четыре раза по сравнению с началом пандемии. По ее словам, риск умереть в среднем у людей разного возраста составляет 0,4%.

«Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа», – обратила внимание Малышева. Телеведущая уточнила, что обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей.

«Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет, от шести до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», – объяснила она.

Другое преимущество заключается в том, что в России есть лекарства, снижающие смертность от коронавируса – дексамезатон и антикоагулянты. Также существуют противовирусные средства – ремдезивир и фавипиравир. Медик отметила, у переболевших вырабатываются защитные антитела, которые сохраняются минимум четыре месяца.

«Сегодня в мире всего 24 таких случаев повторного инфицирования из 49 млн людей, у которых этот вирус был обнаружен», – пояснила Малышева.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые полезны для борьбы против коронавирусной инфекции.