Глава Ассоциации заслуженных врачей призвал россиян соблюдать ограничения по COVID-19

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров возмутился организацией массовых мероприятий во время пандемии коронавируса и призвал россиян к строгому соблюдению карантинных мер.

«Великий город Петербург, Ленинград, Петроград! Со времен Петра он был примером мужества, трудового подвига, воинской славы народа, который там живет и работает. В разные годы город на Неве всегда был эталоном культурного центра России и Европы», – приводятся слова Егорова на странице ассоциации в Facebook.

Он возмутился тем, что когда губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что город стоит у красной черты и следующий шаг – это жесткие карантинные меры, «Баста устраивает концерт на тысячи зрителей, рестораторы заявляют, что объявляют войну ограничениям и будут работать по полной программе на Новый год и в Рождество».

«Другой сюжет. Москва. Полуфинал КВН – трансляция на всю Россию. Два человека в масках на зрительный зал. Люди сидят тесно, без всякой социальной дистанции. О мерах безопасности говорить не приходится», – добавил Егоров.

Он указал, что на бизнесе и знаменитостях лежит особая ответственность за борьбу с коронавирусом, «ведь они кумиры и на них ориентируются миллионы». «Именно они сегодня должны вспомнить о своей социальной ответственности и показывать пример, как себя вести в тяжелые времена, когда тысячи заболевших в день, когда каждый день умирают врачи на рабочих местах, спасая жизни граждан? … Есть ли смысл взывать к совести людей, забывших или не знающих, что такое мораль, из-за которых заразятся тысячи, многие из которых умрут, в том числе врачи, которые их будут спасать в красных зонах. Да, да! И врачи, у которых не то что КВН посмотреть или концерт – нет времени и возможности повидаться с родными, с детьми», – добавил глава ассоциации.

«Но больше я не понимаю чиновников, Роспотребнадзор, депутатов всех уровней, членов Общественной палаты, которые как-то флегматично реагируют на эти выходки. По ТВ часто показывают сюжеты, как штрафуют маму с ребенком или пенсионера на прогулке в парке, которые очумели от сидения в квартирах. Как полицейские заламывают руки и выбрасывают из автобуса пожилую женщину, отказавшуюся надеть маску. Но аншлаги в зрительных залах, которые несут в себе опасность, помноженную на тысячи, удивительным образом проходят незамеченными. Возникает вопрос: у нас точно государство, где все равны перед законом? У нас точно карантинные меры, это не бутафория? Но вот самый главный вопрос, который сейчас тревожит многих врачей. Ради чего их ежедневный подвиг и риск? Или это напрасный сизифов труд, который без конца и края, пока сам не окажешься на реанимационной койке?» – возмутился Егоров.

Он призвал всех: «и население, и представителей шоу-бизнеса, и рестораторов, и многих других задуматься о том, что будет после». «После того, как они заработают свои деньги на этой игре с опасностью. Что будет, когда система здравоохранения не сможет справляться с потоком заболевших, потому что лечить их будет уже некому? Я хочу призвать власти и все контролирующие органы – принимать самые жесткие меры по пресечению нарушений, не принимая во внимание авторитеты, не дожидаясь, когда мы вплотную подойдем к той самой красной черте, о которой говорит губернатор Петербурга», – заключил Егоров.

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять эти требования, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме. В ночь на среду следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений. СК завел дела по фактам ночной работы баров в Петербурге.