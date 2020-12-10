США обвинили Россию в «безответственном поведении» в космосе Рогозин предположил у США «нервный космический срыв» 10 декабря 2020, 07:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий России в космосе. «Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», – передает РИА «Новости» слова Рогозина. Также он прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального космического совета. Пенс заявил, что Вашингтон «лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина». Вице-президента США также отметил, что «Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие». Глава Роскосмоса посчитал эти слова «очень странной реакцией» на запуск Россией ракет. Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты считают действия России в космосе «безответственным поведением», угрожающим американским интересам.

