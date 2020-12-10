США обвинили Россию в «безответственном поведении» в космосе

Соединенные Штаты считают действия России в космосе «безответственным поведением», угрожающим американским интересам, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

«Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию... Мы считаем это угрожающим поведением», – приводит слова Рэтклиффа РИА «Новости».

По версии директора Национальной разведки США, что «за минувший год Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника». Рэтклифф отметил, что ранее Россия осуществляла запуск подобного аппарата, который, по оценкам США, обладает признаками космического оружия.

«Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям США и их союзников в космосе», – заявил глава Национальной разведки США.

При этом он выступил с утверждением, что действия России якобы «не являются действием ответственной космической державы».

Напомним, в марте 2018 года американская разведка сообщила, что российское и китайское оружие, предназначенное для уничтожения спутников, в ближайшие годы будет готово к применению.