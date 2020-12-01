Автомобиль посольства России подорвался в Афганистане

Автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле, сотрудники посольства получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», – передает ее заявление РИА «Новости».

По предварительным данным, террористическая атака была направлена на двигавшийся перед автомобилем дипмиссии пикап афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако, нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан, говорится в комментарии Захаровой.

«Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», – сказано в заявлении представителя российского МИДа.

Позже пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко сообщил, что при инциденте никому из сотрудников дипмиссии не потребовалась госпитализация.

«Никто не пострадал», – сказал он. Пресс-атташе пояснил, что автомобиль случайно оказался недалеко от места происшествия. «Машину я видел, с ней ничего серьезного», – сказал Ищенко.

В 2018 году была предотвращена атака на посольство России в Кабуле. Тогда недалеко от здания дипмиссии обнаружили заминированный автомобиль Mazda.

До этого мощный взрыв прогремел возле американского и немецкого посольства в Кабуле.