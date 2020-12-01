Название криптовалюты Facebook изменилось

Консорциум Libra Association, созданный Facebook, решил сменить название на Diem Association, также было изменено название криптовалюты Libra на Diem, об этом заявил исполнительный директор компании Стюарт Леви.

«Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей нелюбезный отклик. [Из-за этого] мы резко изменили этот проект», – сказал Леви, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что смена названия призвана подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы. Reuters отмечает, что компания таким образом пытается получить необходимое одобрение со стороны регуляторов.

В 2019 году ЦБ предупредил о рисках запуска криптовалют Facebook и Telegram.