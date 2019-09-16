ЦБ предупредил о рисках запуска ICO Facebook и Telegram

Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи фальшивых криптовалют этих компаний, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

«Сейчас я вижу высокий риск того, что в ближайшее время может быть волна мошенничеств, финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, с продажей новых криптовалют. Запускаются два крупных проекта – криптовалюты Телеграма и Facebook в ближайшее время. Я опасаюсь, что следующая волна, которая будет связана с финансовыми продуктами, может быть связана с тем, что будут пытаться продать якобы криптовалюты Телеграма и криптовалюты Facebook до того, как они выйдут на самом деле. Это известные имена компаний, и мошенники могут этим воспользоваться», – передает РИА «Новости» слова Ляха в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России-XXI век».

В июне компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты под названием Libra. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон».

Напомним, в пятницу министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать в Европейском союзе собственную государственную цифровую валюту и отказаться от криптовалюты Facebook – Libra.