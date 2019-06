Facebook официально представил свою криптовалюту

Компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты, которая будет называться Libra.

Газета The Wall Street Journal сообщает, что в создании Libra будут участвовать операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний, передает «Интерфакс».

Вместе они собираются создать «безопасную, масштабируемую и надежную криптовалюту».

Также Facebook создала дочернюю компанию Calibra, чтобы обеспечить «разделение финансовых и социальных данных».

По задумке, сервис Calibra будет обеспечивать работу криптовалюты. На ее базе создадут цифровой кошелек, который позволит расплачиваться за онлайн-покупки при помощи Libra.

Отмечается, что система цифровых платежей Facebook позволит пользователям соцсети отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе и в Сети в целом.

Также в планы Facebook входит создание так называемого stablecoin, то есть цифрового актива, привязанного к фиатной валюте (не обеспечена резервами).

Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на опубликованной WhitePaper проекта Libra (официальный технический документ) сообщает, что Facebook планирует собрать уже к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой.

Согласно документу, компания создаст независимую ассоциацию Libra со штаб-квартирой в Женеве. Она займется координацией и обеспечением доступности криптовалюты.

Напомним, в феврале обналичивание криптовалют попало под действие УК.