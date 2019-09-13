В ЕС захотели запретить криптовалюту Facebook

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать в Европейском союзе собственную государственную цифровую валюту и отказаться от криптовалюты Facebook – Libra.

Брюно Ле Мэр сообщил, что вынес на обсуждение Еврогруппы предложение о создании государственной цифровой валюты. Он отметил, что инициатива также будет рассматриваться на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне, передает ТАСС.

«У нас есть предложения по цифровым валютам. Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС», – считает он. По словам французского министра, речь идет о «безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС».

В июне компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты под названием Libra. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон».