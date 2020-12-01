Баку призвал менять военнопленных по принципу «всех на всех»

Азербайджан призывает менять военнопленных по принципу «всех на всех», об этом заявила азербайджанская комиссия по делам пленных и пропавших без вести.

«Азербайджанская Республика привержена процессу взаимного обмена всех пленных и заложников по принципу «всех на всех», – цитирует сообщение комиссии РИА «Новости».

Там добавили, что в армянских соцсетях распространяют ложные слухи о том, что на военном параде «по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно».

«Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии», – подчеркнули в комиссии.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы якобы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Однако глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра. В Кремле указали, что участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе не обсуждалось.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Карабахе. В Армении также раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах.