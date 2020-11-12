Кремль опроверг заявление Турции об участии в миссии в Карабахе

Участие Турции в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не обсуждалось и никаких договоренностей не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкой стороны.

«Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, эта тема не обсуждалась и не может обсуждаться без согласия Армении и Азербайджана.

«Эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается», – добавил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин ценит конструктивный подход президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы также имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами», – сообщил Песков.

По его словам, Турция и Россия изначально имели отличающиеся точки зрения. Однако Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.

«Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но тем не менее в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность», – сказал Песков.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Накануне Песков заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции в Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана. В МИД России подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в

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