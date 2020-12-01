Союз мороженщиков предупредил о последствиях запуска маркировки

Введение обязательной маркировки мороженого в летний период может повлиять на качество продукции и даже вызвать сбои в работе отрасли, заявила главный технолог Союза мороженщиков Наталья Уткина.

По мнению представителей отрасли, запуск маркировки молочной продукции необходимо отсрочить, иначе это может привести к сбоям, снижению качества мороженого и росту его стоимости для потребителя, передает РИА «Новости».

«Это – период самого пика высокого сезона производства мороженого. Поэтому любые нововведения приведут в этот период к сбою работы линий, к увеличению количества брака, к снижению производительности труда, вплоть до остановки линий и предприятий», – сказала Уткина.

Главный технолог Союза мороженщиков напомнила, что полугода для реализации такого сложного процесса недостаточно. Например, при внесении изменений в дизайн упаковки по шрифтам государство давало производителям переходный период 24 месяца.

По ее словам, эксперименты по внедрению цифровой маркировки потребуют немалых затрат, в том числе снизится производительность труда более чем на 20%, а стоимость цифрового кода обязательно отразится на цене мороженого.

«Стоимость кода в 50 копеек одинакова – что для шубы, что для шин. Но мороженого в год индустрия производит 5 млрд штук. Это значит, что индустрия заплатит не менее 2,5 млрд рублей только за приобретение кодов», – завяла эксперт.

Уткина подчеркнула, что высокие затраты и низкая доходность приведет к тому, что «цена мороженого вырастет не менее, чем на 30%».

Напомним, в настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, который начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. Продукция без заменителей молочного жира должна визуально выделяться.

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