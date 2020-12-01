Зарплата случайно победившей на выборах уборщицы выросла в десять раз

Зарплата уборщицы Марины Удгодской, избранной главой Повалихинского сельского поселения, составляет 30 тыс. рублей, до этого она получала в десять раз меньше.

По словам председателя костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерия Громова, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз, передает «Московский комсомолец».

«Уборщицей она получала 3 тыс. рублей, а сейчас чуть больше 30 тыс. Живет она скромно», – сказал он.

Также Громов отметил, что именно он был инициатором идеи выдвинуть Удгодскую на следующих выборах в Госдуму. «Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты», – пояснил он.

Ранее партия пенсионеров России предложила Удгодской выдвинуть кандидатуру на следующих выборах в Госдуму. До этого стало известно, что Угодская приняла решение сложить полномочия и уйти в отставку 19 ноября.

Напомним, Угодская была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов.

Женщина окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села. После победы Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать.