Петросян ответил на критику своей семьи

Юморист Евгений Петросян пристыдил хейтеров, критикующих его семью, назвав их «бездельниками».

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту – во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок», – написал Петросян в Instagram.

Он подчеркнул, что в этом всегда видел особый смысл своей профессии.

Ранее Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.