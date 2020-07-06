Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

«Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», – передает сетевое издание «СтарХит» адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Уточняется, что в случае, если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании. Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.