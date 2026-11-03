Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей

Tекст: Вера Басилая

Перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности опубликован на сайте Кремля.

«Подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», – говорится в документе.

Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Срок исполнения – 1 сентября 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поблагодарил финалистов Всероссийского конкурса наставников за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Владимир Путин заявил о невозможности достижения технологического суверенитета России без учителей и наставников.