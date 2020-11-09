Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы Нагорного Карабаха

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху.

«В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как российская сторона относится к предложению о создании рабочей группы по Карабаху.

По его словам, Россия прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами.

Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.