На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
Архитектор сравнил последствия землетрясений в Спитаке и на Камчатке
Архитектор Крашенинников: Отсутствие разрушений на Камчатке говорит о правильном контроле при строительстве
Отсутствие значимых разрушений после землетрясения на Камчатке – это большое достижение России. При строительстве инфраструктуры в сейсмоопасных районах в нашей стране используются качественные материалы и конструкции, что минимизирует последствия буйства природы, сказал газете ВЗГЛЯД доктор архитектуры Алексей Крашенинников. Ранее на Камчатке произошло сильное землетрясение.
«В России существуют различные нормы и правила строительства. Одно из главных – это учет сейсмичности территории. Все ученые знают, что на Камчатке часто трясет, поэтому там в строительстве жилых домов, мостов, дорог и другой инфраструктуры используются материалы и конструкции, которые должны выдерживать предполагаемую нагрузку», – отметил профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Алексей Крашенинников, доктор архитектуры.
По его оценке, отсутствие значимых разрушений на полуострове лишний раз служит подтверждением: в России строительство гражданской инфраструктуры происходит с соблюдением всех необходимых норм. «Напомню, Спитакское землетрясение в Армении, произошедшее в 1988 году, было примерно той же мощности, что и Камчатское. Но разница в последствиях поражает», – пояснил специалист.
Крашенинников отметил, что данные строительные стандарты применяются по всей России. «В каждой области есть своя сейсмичность, даже в Москве существует опасность землетрясения, поэтому это учитывают при проектировании конструкций. В нашей стране также необычные условия по снегу, что требует применения тяжеловесных конструкций», – заключил эксперт.
Произошедшее в среду землетрясение в Камчатском крае стало шестым по силе за всю историю наблюдений. Таковы предварительные данные Геологической службы США (USGS). Ранее самым мощным землетрясением считалось событие в Чили в 1960 году, когда подземные толчки достигли магнитуды 9,5.
Также на прибрежную часть Северо-Курильска обрушилось цунами высотой 3-4 м. В безопасные районы эвакуировали около 2,7 тыс. человек. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой 7,5 в течение месяца. Землетрясение магнитудой 8,8 стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.