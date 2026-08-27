Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?8 комментариев
Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.
«Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».
По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.
Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.